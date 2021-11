West Ham United ziet een nieuwe aandeelhouder verschijnen met diepe zakken

De 24-jarige Kretinsky staat aan het hoofd van een klein media-imperium in zijn land, Czech Media Invest en van een energieconcern. Hij is in het buitenland actief in verschillende sectoren, waaronder de media (TF1, Le Monde).

“Ik ben verheugd dat het moeizame proces nu met succes is afgerond. Ik ben een voetbalfan,” aldus Kretinsky in een verklaring. Hij wordt de op één na grootste aandeelhouder na deze investering.

De Engelse pers maakt gewag dat dit wel eens de eerste stap kan zijn naar een volledige overname van West Ham United.

We are pleased to announce that Czech investment group 1890s holdings a.s has completed the acquisition of 27% shares of WH Holding Ltd.