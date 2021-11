Bij Harry Kane blijft de verloren EK finale in het hoofd spoken

Harry Kane is bij Tottenham Hotspur bezig aan een buitengewoon teleurstellend seizoen. Bij de Engelse nationale ploeg hoopt de aanvoerder het goede gevoel terug te vinden.

"Dat we de EK-finale hebben verloren op Wembley zal me waarschijnlijk de rest van mijn carrière blijven achtervolgen", reageerde Kane bij BBC Sport. "Dat soort dingen kun je nooit echt verwerken, tenzij je alsnog een eindtoernooi weet te winnen. Het zal altijd blijven steken, maar ik ben er inmiddels aan gewend om de knop om te zetten", aldus de spits.

"Het is wel altijd lastig om de draad met je land weer op te pakken na een eindtoernooi. Dat vraagt veel van je, zowel fysiek als mentaal. En voor je het weet begint dan de Premier League alweer, dan heb je eigenlijk nooit een moment om te reflecteren. Het is soms een soort wervelwind. Voor mij is het nu vooral zaak om terug naar de basis te gaan en hard te werken op de training", zegt Kane.

Harry Kane kon dit seizoen nog maar één keer scoren voor Tottenham in de Premier League (10 wedstrijden).