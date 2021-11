OFFICIEEL: Stevie G. heeft een nieuwe club: nieuwe trainer van Aston Villa

Zoals verwacht heeft Aston Villa Steven Gerrard aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Gerrard was de afgelopen drie seizoenen actief bij het Schotse Rangers.

Villa was op zoek naar een nieuwe manager nadat het Dean Smith na vijf opeenvolgende nederlagen ontsloeg. Het wordt alvast uitkijken naar 11 december, want dan neemt Liverpool het op tegen Aston Villa. Gerrard is een clubicoon van Liverpool, waar hij 17 seizoenen speelde en waar hij in 2005 de Champions League mee won.