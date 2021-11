Union-voorzitter over stadion en toekomstplannen: "Wij hebben geen exitplan, wij zijn hier voor de lange termijn"

Wie zijn nu eigenlijk de sterke mannen achter het succesverhaal van Union. Tony Bloom en Alex Muzio namen de club over, maar zijn vooral in Engeland te vinden. HLN strikte de 37-jarige mede-eigenaar en voorzitter Muzio.

Union staat immers nog voor uitdagingen. Een stadion bouwen dat aan de vereisten voldoet bijvoorbeeld. "Een stadion bouwen in België is moeilijk, hé. We kennen de uitdagingen - er is weinig ruimte", zegt hij in HLN. "Kijk: we hebben plannen, ambities én we willen het ook verwezenlijken. Nu moeten de andere partijen dezelfde wil aan de dag leggen. Iemand moet zeggen dat het kán. Maar het hart van deze club blijft in het Joseph Marienstadion. De beloften en de vrouwenploeg zullen daar blijven voetballen. Het moet toegankelijk zijn voor de Union-fans. Dus het moet in de regio zijn. Is dat dan Brussel-centrum of in de nabije rand..."

En hij verzekert dat Bloom en hij de club niet zomaar in de steek zullen laten. "Wij hebben absoluut geen plannen om de club te verkopen, als je dat denkt. Ik ben 37 jaar en ook al is het moeilijk om de toekomst te voorspellen: ik wil nog bij Union zijn op mijn 77ste. Dit is mijn leven. Wij zijn hier voor de lange termijn. Er is een plan, wij willen verder groeien. Veel investeerders hebben een exitplan als ze ergens geld in pompen. Wel: wij hebben dat niet. Duidelijker kan ik niet zijn."