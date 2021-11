Eden Hazard komt in actie tegen Estland, maar: "Het zou me verbazen als hij 90 minuten aankan"

Zaterdag nemen de Rode Duivels het in eigen huis op tegen Estland. Roberto Martinez gaf in zijn perspraatje te kennen dat Eden Hazard, die bij Real Madrid nauwelijks van de bank geraakt, mag rekenen op speelminuten.

"Eden lijkt heel gelukkig om hier te zijn", vertelde Martinez vrijdagmiddag. "Het wordt zaak voor ons om voorzichtig met hem om te springen. We moeten kleine stapjes voorwaarts proberen te maken met hem."

"Of hij zal spelen? Mentaal lijkt hij zeker klaar en hij heeft er veel zin in. Hij oogt ook heel scherp, dus zal hij starten. Alleen zou het me verbazen als hij negentig minuten aankan. Al hangt zoiets ook af van het wedstrijdverloop uiteraard."

De laatste keer dat de 115-voudige international een volledige wedstrijd tussen de lijnen stond, dateert alweer van 21 juni, toen België op het EK Finland versloeg met 0-2.