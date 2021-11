Engelse tweedeklasser wou Wouter Vrancken weghalen bij KV Mechelen

Wouter Vrancken heeft de voorbije jaren wel iets neergezet bij KV Mechelen. Dat is ook de buitenlandse clubs niet ontgaan. Zo zou Barnsley FC geprobeerd hebben om hem het Kanaal over te lokken.

Barnsley ontsloeg onlangs Markus Schopp omwille van de tegenvallende resultaten. Barnsley staat immers pas voorlaatste in The Championship. Volgens HLN wilden de Engelsen Vrancken binnenhalen en was er concrete interesse. Ze namen contact op met KV Mechelen, maar kregen daar een duidelijke 'njet'.

Vrancken heeft trouwens ook een hoge afkoopclausule in zijn contract staan. Hoe ze bij de coach van KVM uitkwamen? Wel, Barnsley heeft dezelfde eigenaars als KV Oostende, namelijk de Pacific Media Group. Die volgen hem al een hele tijd en zijn onder de indruk van zijn werkwijze.