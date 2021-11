🎥 Club Brugge zet 130ste verjaardag in de verf met schitterend filmpje: Lambert, Ceulemans, Van der Elst, Papin...

Club Brugge werd 130 jaar en dat laten de West-Vlamingen niet onopgemerkt voorbijgaan. Zo droeg Club naar aanleiding van deze mijlpaal een speciaal shirt tegen Standard.

Via de clubkanalen deelde de landskampioen zaterdagochtend een fraai filmpje met enkele van de vele hoogtepunten uit de voorbije 130 jaar. Ook het pijnlijke afscheid van de betreurde François Sterchele werd opgenomen in onderstaand filmpje.

Lambert, Papin, Van der Elst, Verheyen, Jensen, Vanaken en andere Happels... Allemaal passeren ze in deze drie minuten durende clip.

