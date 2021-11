Finland met tien man voorbij Bosnië, groepswinst nog mogelijk

Finland heeft in groep D op de voorlaatste speeldag van de WK-kwalificaties met 1-3 gewonnen van Bosnië-Herzegovina.

Finland moest de partij bijna een uur lang met een man minder spelen. De VAR kende de Finnen na 25 minuten een penalty toe, maar Teemu Pukki scoorde niet. Enkele minuten later was het toch prijs toen Marcus Forss raak schoot. Voor de rust kreeg Jukka Raitala echter meteen rood.

Net na de pauze verdubbelden de bezoekers de voorsprong via Robin Lod. Bosnië domineerde na de rust, Luka Menalo zorgde voor de aansluitingstreffer. Daniel O'Shaugnessy pakte echter snel alle hoop op een gelijkspel op.

Finland is door de zege tweede in groep D, na Frankrijk, maar voor Oekraïne. Als Frankrijk vanavond wint tegen Kazachstan is het groepswinnaar. Anders beslist het duel tussen Finland en Frankrijk op dinsdag over groepswinst.