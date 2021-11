Overzicht: Spreekt Nederland binnenkort van drama van Montenegro? Wales naar plaats 2 en Frankrijk maakt brandhout van Kazachstan

Niet alleen België heeft zich kunnen plaatsen voor het WK vanavond, ook de Nederlanders slaagden daarin. Ook Frankrijk en Wales kwamen op het veld zaterdagavond.

Nederland laat WK-ticket liggen

Door de zwakke 0-0 van Noorwegen tegen Letland, was de opdracht voor Nederland simpel: winnen tegen Montenegro en het WK-ticket was binnen. Mocht dat niet lukken, kregen ze tegen Noorwegen nog een kans dinsdag.

Alles leek de goede richting op te gaan voor Nederland toen Depay voor het halfuur de 0-1 op het bord zette via een strafschop. Diezelfde Depay maakte tien minuten na de rust ook de 0-2.

👠 | Memphis Depay hakt zijn tweede tegen de touwen! 😍🇳🇱 #MNENED pic.twitter.com/gGktZEZ2jU — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 13, 2021

Het WK-ticket leek binnen te zijn maar in een dolle slotfase kwam Montenegro terug via Vukotic in de 82e minuut. De Montenegrijnen kregen opnieuw goede moed en in de 86e minuut maakte Vujnovic de 2-2 gelijkmaker. Drama voor Nederland, dat het WK-ticket zo uit handen geeft.

Nederland heeft normaal gezien aan een punt genoeg tegen Noorwegen dinsdag, maar kan maar best winnen in een lege Kuip in Rotterdam.

Wales houdt kansen gaaf

In dezelfde groep als de Rode Duivels kon Wales maar best winnen van Wit-Rusland om nog kans te blijven maken op een tweede plaats en een eventueel WK-ticket. Wales, met Bale in de basis die zijn 100e cap vierde, won overtuigend met 5-1.

Wales kwam eerst 4-0 voor via Ramsey, Neco Williams, Ramsey en Ben Davies voor Kontsevoj de score kon milderen. In de 89e minuut prikte Roberts nog een doelpuntje. Wales staat nu 3 punten voor Tsjechië in de WK-kwalificatiegroep maar moet wel nog tegen de Rode Duivels terwijl Tsjechië een eenvoudigere opdracht tegen Estland voor de boeg heeft. Wales heeft een doelpuntensaldo van +5, Tsjechië van +3. Als ze nog op gelijke punten komen, zal de tweede plaats hoogstwaarschijnlijk voor Tsjechië zijn.

Frankrijk mag ook naar Qatar

Frankrijk kon net als België en Nederland het vliegtuig richting Qatar al bijna boeken. De Fransen moesten eerst in eigen huis nog voorbij Kazachstan. En dat deden ze feilloos want Les Bleus wonnen met maar liefst 8-0 van de Kazachen.

Kylian Mbappé was de ster van de avond met maar liefst vier doelpunetn. Hij was ook aangever voor een doelpunt van Benzema. De spits van Real Madrid maakte er in totaal twee. De overige twee doelpunten kwamen van Rabiot en Griezmann.