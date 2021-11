Roy Keane haalt ongemeen hard uit na viering Harry Maguire: "Hij is een schande voor Manchester United"

Het was centrale verdediger die na nog geen tien minuten spelen de Three Lions op voorsprong zette. Opvallend: de verdediger van Manchester United bracht na zijn doelpunt de handen naar de oren. Maguire speelt dit seizoen op een bedenkelijk niveau bij United, wat hem op bakken kritiek kwam te staan.

Met zijn doelpunt dacht Maguire de criticasters van antwoord te dienen, maar zijn viering werkte als een rode lap op een stier. Vooral Roy Keane was na afloop niet te spreken over het gebaar van Maguire.

"Het is ronduit beschamend dat een speler op die manier denkt te moeten reageren. Hij is al maandenlang een schande voor Manchester United. Hij denkt dat de kritiek zal stoppen omdat hij gescoord heeft, beschamend", aldus voormalige aanvoerder van United op ITV Sport.

