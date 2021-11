Wesley Sonck dirigeert U19-ploeg naar 6/6 in EK-kwalificatiepoule met hattrick van Club Brugge-speler

De Belgische U19-ploeg heeft de ambitie om naar het EK te gaan nog wat bijgeschaafd met een ruime overwinning.

Enkele dagen geleden wonnen de Jonge Duivels al met 1-5 op het veld van Azerbeidzjan nadat ze eerder 1-0 achter kwamen. Ditmaal namen ze het thuis op tegen Luxemburg en werd de score het spiegelbeeld: namelijk een 5-1 overwinning.

Cisse Sandra (Club Brugge) was de ster van de avond met drie doelpunten, namelijk de eerste twee en de laatste. Daartussen scoorde ook nog Luca Oyen (Racing Genk) en Anthony Descotte (Charleroi). De 4-1 van Luxemburg werd gescoord door Leon Elshan.

Het EK U19 wordt elk jaar georganiseerd, in 2022 vindt dat EK plaats in Slowakije. België zit nog in de groep met Spanje maar de top 3 stoot door naar de eliteronde die bepaalt welke landen naar het EK mogen gaan.