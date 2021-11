Duitsland doet wat het moet doen in Armenië, Roemenië mag WK-droom opbergen

Groepswinnaar Duitsland was al zeker van kwalificatie voor het WK in Qatar, maar graaide zondag in Armenië eenvoudig de drie punten mee. Noord-Macedonië speelde met vuur tegen ijsland, maar mag zich opmaken voor de barrages. De WK-droom van Roemenië ligt, ondanks een zege, aan diggelen.

In een overbodige wedstrijd deden de Duitsers wat er van hen verwacht werd. De Mannschaft haalde het met 1-4 van Armenië. Havertz en Gündogan (strafschop) braken in de eerste helft de ban voor Duitsland. Gündogan maakte er met heel wat hulp van de thuisgoalie 0-3 van. Mkhitaryan kon de eer redden, waarna Hofmann de eindcijfers vastlegde. 🧤 | Stanislav Buchnev laat een omwarmingsballetje door zijn vingers glippen. 😣 #ARMGER pic.twitter.com/yphv3cZXFo — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 14, 2021 Noord-Macedonië naar barrages Voor Roemenië was de opdracht simpel: zelf winnen in Liechtenstein en hopen dat Noord-Macedonië een misstap beging tegen Ijsland. De Roemenen deden alvast hun job. Man en Bancu bezorgden Roemenië drie punten, Stanciu (ex-Anderlecht) miste tussendoor een strafschop. Noord-Macedonië zat dankzij Alioski meteen op rozen tegen Ijsland. Kort na de pauze maakte Thorsteinsson gelijk, waardoor Roemenië virtueel geplaatst was voor de barrages. Uiteindelijk zette Noord-Macedonië de scheve situatie recht. Dankzij twee doelpunten van Napoli-speler Eljif Elmas werd het uiteindelijk 3-1. Roemenië mag zijn WK-droom weer voor vier jaar opbergen, Noord-Macedonië mag zich opmaken voor de barrages. LE DOUBLE D'ELMAS !!!! pic.twitter.com/NzeeGg0Z5O — Le Football en VOD LIV (@LeFootballenV15) November 14, 2021