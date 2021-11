Mooi was het niet, maar ook Spanje heeft ticket voor Qatar beet

Zweden moest op het veld van Spanje komen winnen om in extremis over La Roja naar de leiding te wippen. Forsberg was er tot drie keer toe dichtbij, maar uiteindelijk was het Spanje dat won, na een doelpunt van invaller Alvaro Morata.

Sarabia stak meteen de neus aan het venster, waarna de partij al snel verwaterde. Bij de Zweden was het vooral uitkijken naar Emil Forsberg. De speler van RB Leipzig was tot drie keer toe dicht bij een Zweedse treffer. Uiteindelijk was het Alvaro Morata die vijf minuten voor tijd alle spanning wegnam. De invaller trapte in de herneming voorbij Olsen, na een zware knal van Dani Olmo. FT | Alvaro Morata maakt het af! šŸŽÆšŸ‡ŖšŸ‡ø #ESPSWE pic.twitter.com/V4PshD3kZN — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 14, 2021 Bij Zweden, dat zich als tweede in de poule plaatst voor de play-offs, stond Kristoffer Olsson (Anderlecht) negentig minuten tussen de lijnen. Zlatan Ibrahimovic viel twintig minuten voor tijd in, maar speelde geen rol van betekenis. Griekenland-Kosovo: 1-1 In de andere partij in deze poule bracht Masouras Griekenland met een fraaie kopbal op slag van rust op voorsprong tegen Kosovo. Een kwartier voor tijd maakte Rrahmani er op aangeven van Zhegrova (ex-Racing Genk) 1-1 van.