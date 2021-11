Aleksandar Mitrovic bezorgt Servië delirium en WK-ticket: "Wij waren de beste ploeg op het veld"

Servië wist wat het te doen stond zondagavond: winnen op het veld van Portugal en kwalificatie voor het WK in Qatar was een feit. Toen Renato Sanches na nog geen twee minuten de 1-0 op het scorebord knalde, werd de opdracht voor Mitrovic en co. nog wat zwaarder.

Dusan Tadic kon dankzij gegrabbel van Rui Patricio voor de gelijkmaker zorgde. Uiteindelijk was het de ingevallen Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) die Servië in minuut 91 het delirium bezorgde. "We kwamen hier naartoe om ons voetbal te spelen. We waren vandaag de beste ploeg op het veld en we hebben deze kwalificatie verdiend", vertelde de matchwinnaar voor de camera's van het Servische Nova Televisie. " Iedereen geloofde dat, hoe klein de kans ook mocht zijn, we hen konden kloppen. We zijn dolgelukkig voor ons land en vooral voor ons volk."