Analist smult van Kevin De Bruyne: "Dat was simpelweg demonstreren"

Kevin De Bruyne nam afgelopen zaterdag als vanouds de Rode Duivels bij de hand tegen Estland. Het contrast met Eden Hazard, die andere vedette, kon wat dat betreft niet groter zijn.

Analist Gert Verheyen laat zich in Het Nieuwsblad lovend uit over KDB, die uitpakte met enkele fenomenale passes tegen de Esten. "Wat heb ik van hem genoten. Zijn passing, die vrije trap, die chip bij de 3-1: dat was simpelweg demonstreren", aldus Verheyen. "Hij deed alles zo makkelijk lijken."

Over Eden Hazard maakt Gert Verheyen zich dan wel zorgen. "Bij Eden spreken we niet over twee weken of twee maanden gesukkel, maar twee jaar...Bij momenten leek het wel op iets wat we kennen van vroeger, maar veel vaker ziet het er niet meer zo uit."

"Of de oude Hazard nog terugkomt? Als je zo goed bent, moet je daartoe in staat zijn. Maar dan moet er eerst iets veranderen op clubniveau. Nooit spelen bij Real en dan de beste zijn bij de Rode Duivels: dat lukt niet. Niet tegen Estland, en zeker niet op een groot toernooi", besluit Verheyen.