Gert Verheyen: "Dat is de verdienste van Roberto Martinez en de spelers"

Roberto Martinez kreeg de voorbije maanden heel wat kritiek te verduren. Na de kwalificatie voor het WK van Qatar steekt Gert Verheyen een pluim op de hoed van de bondscoach.

"Ondanks de gewenning verdient deze ploeg een pluim voor zijn instelling. Liefst 25 van de 27 kwalificatiewedstrijden onder Martinez werden gewonnen", aldus Verheyen in HNB. "Er is een reden waarom onze spelers altijd zo scherp voor de dag komen en niet laten schieten in de kwalificaties."

"Dat is de verdienste van Roberto Martinez en zijn spelers. Het elftal toonde ook zaterdag de discipline om Estse counters eruit te halen, toch zeker tot de 0-2. Ook iemand als Kevin De Bruyne deed plichtsbewust zijn job."

"Spannend is zo'n wedstrijd natuurlijk nooit, maar we verkiezen dit toch boven de situatie waarin Nederland verkeert", besluit Gert Verheyen.