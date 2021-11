Verliezen Mbokani en co hun WK-ticket door diskwalificatie?

Al hangt er Mbokani en co nu wel een diskwalificatie boven het hoofd. In de match tegen Benin werden er volgens journalist Walid Ziani vier wissels op vier momenten doorgevoerd.

Volgens de regels mag je vijf vervangingen doen, maar mag dit maar in drie keer gebeuren. Benin diende al klacht in tegen de wissels.

Het zit er dan ook goed in dat de Democratische Republiek Congo een forfait aangesmeerd krijgt en zo niet naar het WK kan.

🚨 DR Congo beat Benin 2-0 to qualify to the playoffs BUT DR Congo made 4 substitutions at 4 different stoppages in the 2nd half. Benin have submitted a protest and DR Congo could very well be disqualified (teams are allowed to make up to 5 changes but only during 3 stoppages). pic.twitter.com/p1Ha68ePdT