Volgens Peter Vandenbempt is Mogi Bayat de verpersoonlijking van het gebrek aan wil binnen het Belgisch voetbal

Dankzij operatie Propere Handen, Operatie Zero en de RSZ-regeling heeft het Belgisch voetbal geen goede beurt gemaakt. Vooral Propere handen heeft volgens Peter Vandenbempt een zware weerslag op de publieke opinie.

"De figuur van Mogi Bayat is voor mij de verpersoonlijking van het gebrek aan echte wil bij nog te veel mensen in het Belgische voetbal om het anders te doen", begint hij bij Sport/Voetbalmagazine. "Ik weet dat er ook velen zijn met goeie bedoelingen, maar wie met iemand als Bayat met diens lange kerfstok zaken blijft doen, moet mij niet komen zeggen dat hij met een propere lei wil beginnen", geeft Vandenbempt aan.

Er wordt bij de clubs niet gedacht in het belang van 'Het Belgisch Voetbal' maar alleen in eigen belang. De Belgische clubs zouden volgens Peter Vandenbempt beter een voorbeeld nemen aan Duitsland. "Ons voetbal zou veel beter worden als de grote clubs samenwerken in plaats van te proberen elkaar vliegen af te vangen" vertelt hij. "Ook in de Pro League wil iedereen nog altijd het liefst de beste zijn ten koste van de andere. In de Duitse Pro League is dat blijkbaar anders, het algemeen belang is er geen loos begrip - en kijk naar het succes van de Bundesliga. Maar de vraag is: willen we het oplossen of hebben we baat bij de bestaande situatie", aldus Vandenbempt.