Zuid-Afrika dient klacht in voor matchfixing na controversiële strafschop: "Officials hebben match beslist"

Zuid-Afrika en Hugo Broos zagen zondag hun WK-droom aan diggelen barsten na een wel heel controversiële strafschop. De Zuid-Afrikaanse laat dit incident niet blauwblauw en diende inmiddels klacht in bij de Afrikaanse voetbalfederatie en de FIFA.

Tebogo Motlanthe, de voorzitter van de Zuid-Afrikaanse voetbalbond, was woedend na afloop van de partij tegen Ghana. "Het zijn de officials die vandaag de wedstrijd beslist hebben. We dienen dan ook klacht in bij de CAF (Afrikaanse voetbalfederatie) en de FIFA."

De Senegalese ref kende Ghana een strafschop toe na een imaginaire overtreding.

This is the moment the Ghana 🇬🇭 Black Stars were awarded a penalty tonight vs South Africa’s 🇿🇦 Bafana Bafana. Yes or no? #WCQ2022 pic.twitter.com/mV8jlTVBny — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) November 14, 2021

"We kunnen deze scheidsrechterlijke dwalingen niet zomaar laten passeren. We voelen ons bestolen, en dat komt niet alleen door deze penalty. Er zijn een heleboel cruciale fases die we zullen laten onderzoeken", aldus Motlanthe.

Dankzij de 1-0 overwinning kwalificeerde Ghana zich voor de volgende ronde, Zuid-Afrika mag een kruis maken over het WK in Qatar.