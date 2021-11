Geen rechtstreeks ticket, maar toch is zelfvertrouwen (terecht?) groot: "In maart kwalificatie en misschien winnen we het WK wel"

Italië kwam maandagavond niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Noord-Ierland en tegelijk wist Zwitserland met 4-0 te winnen van Bulgarije. Dat betekent dat de Squadra een herexamen moet afleggen voor het naar het WK kan. Bondscoach Roberto Mancini bleef er rustig bij.

“Dit is een periode waarin we het moeilijk hebben om te scoren”, reageerde Mancini bij de ‘Rai’. “We hadden de match in handen, maar waren niet ontspannen genoeg. Noord-Ierland kroop achteruit en het was niet makkelijk om hun blok uit verband te spelen. Jammer, maar deze poule hadden we moeten winnen. In eerdere matchen misten we twee penalty’s (tegen Zwitserland, nvdr.). Dat breekt ons nu zuur op.”

In maart speelt Italië nu barrages. “We gaan ons in maart plaatsen voor het WK, dat we misschien zelfs zullen winnen. Ik heb er alle vertrouwen in. Dit is nog steeds de groep die Europees kampioen werd. We moeten onze glans terugvinden. En ik ben er zeker van dat dat zal lukken.”