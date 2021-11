In Italië haalt de voorzitter van de Serie A hard uit naar... nieuwe eigenaars Newcastle: "Als ze liever van kleine auto's houdt dan van Formule 1"

Newcastle United is na de verkoop aan het Saoedische Public Investment Fund de rijkste club ter wereld geworden. Dat heeft al voor heel wat discussie gezorgd in Engeland, maar nu begint men er ook al over in Italië.

De voorzitter van de Serie A, Paolo Dal Pino, betreurt de keuze van de Saoedische investeerders om niet in te zetten op een Italiaanse club. "Als deze dame (Amanda Staveley) liever in Newcastle investeerde dan in Inter of Milaan, dan zien we dat ze van kleine auto's houdt en niet van de Formule 1. Er zijn acht buitenlandse eigenaren die in de Serie A geloofden en die denken dat er groeipotentieel is", aldus Dal Pino.

"Als je investeert, kijk je naar het potentieel van het bedrijf en de markt waarin je opereert. Ik heb liever 90% van iets dat over een paar jaar miljarden waard is, dan 100% van iets dat over een paar jaar minder waard is ”, klinkt het nogal laagdunkend.