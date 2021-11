Advocaat Veljkovic nadat hij alles kon inzien: "Wat me het meest verbaasde was dat trainers niet altijd hun beste elf opstelden"

Kris Luyckx, de advocaat van Dejan Veljkovic, is zelf fervent supporter van Anderlecht. Maar sinds hij het dossier van zijn cliënt in handen heeft, is zijn geloof in het voetbalwereldje wel helemaal verdwenen.

Dat hij supporter is/was van Anderlecht heeft hem niet gehinderd, haalt hij aan in S/V Magazine. "‘Het is nu niet zo dat ik ooit als advocaat voor Anderlecht heb opgetreden. En Veljkovic spaarde in zijn verklaringen geen enkele club. Dat kon hij ook niet, hij moest de volledige waarheid spreken. Als voetballiefhebber is door deze hele zaak voor mij nu wel de magie van het voetbal verdwenen", klinkt het.

Al moest hij wel al geweten hebben van die praktijken. Er waren de gokschandalen... "Van het zwarte geld en de fiscale constructies schrok ik niet. Wat me wel verbaasde, was dat trainers niet altijd hun beste elf opstelden, dat daar ook andere mechanismen speelden. Oké, ik maakte de omkoopzaak rond de gokchinees mee, maar ik dacht dat zulke dingen vooral voorkwamen bij tweederangsclubs."

"In dit dossier gaat het ook om heel verstandige mannen die goed hun kost verdienen. Mannen met aanzien. Zij staan heel rationeel in het leven en kunnen prima managementbeslissingen nemen. Maar steek hen een voetbal of een jonge, blonde vrouw in de handen en ze verliezen elke zin voor realiteit. In hun eigen bedrijf zou het nooit in hun hoofd opkomen om een vals contract op te maken ter waarde van 2 of 3 miljoen euro."