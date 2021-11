Elk jaar troeft Rits zijn concurrenten af: "Als je de juiste intensiteit aanhoudt en je brengt wat je kunt op training, komt het altijd terug naar jou"

Mats Rits begon zijn carrière als aanvallende middenvelder, maar werd bij Club Brugge omgeschoold tot nummer 6. Hij is zelfs gaan houden van die positie en ziet er zich nog verder in evolueren.

Elk jaar krijgt Rits een nieuwe concurrent voor zijn positie, maar elk jaar haalt hij weer de bovenhand. "Elk jaar weet je: de club gaat een aantal jongens halen om competitief te zijn, maar voor mij verandert dat niet veel. Met de tijd word je daar rustiger in", zegt hij in S/V Magazine.

"Wat niet wil zeggen dat ik mijn competitiviteit om elke wedstrijd te willen spelen, verlies. Ik ben nog steeds even kwaad als ik niet speel, maar heb geen een, twee dagen meer nodig om dat te plaatsen. Het begint altijd bij jezelf, spelen of niet, of dat nu terecht is of niet. Als je de juiste intensiteit aanhoudt en je brengt wat je kunt op training, komt het altijd terug naar jou. Altijd. Daar ben ik van overtuigd."

"En bekijk mijn statistieken bij Club Brugge. Ik heb heel veel in de ploeg gestaan. De perceptie was lang dat ik geen echte nummer 6 ben, maar dat kun je nu niet meer zeggen, denk ik. Ik heb meer dan 25 Europese matchen op die positie hebt gespeeld en meer dan 100 in de competitie bij de kampioen van België."