'Januzaj weigert contractverlenging bij Real Sociedad en is in juni gratis op te pikken'

Adnan Januzaj is anno 2021 alomtegenwoordig bij Real Sociedad. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht is dé man in vorm bij dé ploeg in vorm in Spanje. Is hij na dit seizoen ook gratis op te pikken?

Het contract van Adnan Januzaj loopt aan het einde van het seizoen af. Marca weet dat Real Sociedad hem een voorstel heeft gedaan, maar de flankaanvaller verwees dat resoluut naar de prullenmand. Sindsdien hebben beide partijen niet meer rond de tafel gezeten. Januzaj is tegenwoordig een sterkhouder bij de Basken, maar dat was de voorbije seizoenen niet altijd het geval. Mogelijk wil de 13-voudig Rode Duivel van zijn situatie profiteren om een transfer te maken én zich zo opnieuw in de kijker spelen van Roberto Martinez.