Papa Doku reageert op interesse van Barcelona: "Daar mag ik niets over zeggen"

FC Barcelona wil Jérémy Doku naar Camp Nou halen. Ook papa David Doku heeft het opvallende gerucht gelezen. Maar wat is er precies van aan?

El Mundo Deportivo kwam met het nieuws op de proppen. Jérémy Doku is één van de opties van de Catalaanse grootmacht om de aanval te versterken. We kunnen nu al zeggen: Stade Rennes wil minstens vijftig miljoen euro op de bankrekening zien verschijnen voor het jeugdproduct van RSC Anderlecht.

"Het lijkt me niet juist dat Jérémy prioriteit is voor Barcelona", aldus papa David Doku in Het Laatste Nieuws. "Ik denk overigens niet dat Barcelona momenteel in de positie zit om grote transfersommen uit te geven. Er zijn vele andere clubs die Jérémy willen, maar daar mag ik niets over zeggen."