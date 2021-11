Nieuwe eigenaars Newcastle United willen uithalen op transfermarkt en denken aan duo van Inter

Het gaat voorlopig niet goed met Newcastle United in de Premier League, maar dankzij de nieuwe financiële middelen via de nieuwe eigenaars, zou Newcastle wel serieus kunnen inkopen in januari.

De Engelse club zou zich dus gevoelig kunnen versterken en de voorbije weken deden er al enkele geruchten de ronde over verschillende spelers. Volgens The Times zijn er nu twee speler van Inter bijgekomen. Zo zou Newcastle United interesse tonen in de Nederlandse verdediger Stefan De Vrij en de Kroaat Marcelo Brozovic. Beide heren zijn sterkhouders bij Inter en dus is het nog maar de vraag of Newcastle hen kan losweken bij de Italiaanse club.