Ligt een grootse terugkeer van Vermaelen naar het Kiel op tafel: "Het is vooral jammer dat Germinal er niet meer is"

Thomas Vermaelen mag (zo goed als zeker) zijn verhuis uit Japan voorbereiden. Het contract van de verdediger bij Vissel Kobe loopt in januari af. En dan komt een terugkeer naar België automatisch ter sprake.

RSC Anderlecht informeerde bij de komst van Vincent Kompany al naar de beschikbaarheid van Thomas Vermaelen. De 85-voudig Rode Duivel bleek op dat moment echter geen spek naar paars-witte bek.

Enter Beerschot VA? Vermaelen is niet alleen geboren op een boogscheut van Ekeren (Kapellen, nvdr.), maar voetbalde voor de jeugdelftallen van Germinal Ekeren én vervolgens Germinal Beerschot voor hij voor een Nederlands avontuur bij AFC Ajax koos.

Toch lijkt een terugkeer naar het Kiel uitgesloten. “Het gevoel was anders geweest als Germinal Ekeren nog zou bestaan”, aldus Vermaelen in De Morgen. “Dan was ik uit pure romantiek wellicht teruggekeerd.”

“Het is de club waar ik ben opgegroeid”, toont de verdediger meteen die romantische ziel. “Ik ben er als jonge gast van vijf jaar beginnen voetballen. Ik ben een jongen van het Veltwijckpark en het is enorm jammer dat Germinal er niet meer is.”