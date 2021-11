Club Brugge moet man-in-vorm van Leipzig alvast niet vrezen

RB Leipzig heeft slecht nieuws gekregen voor de match tegen Club Brugge. Centrumspits Yussuf Poulsen is out met een spierscheur in de kuit en zal dus niet meedoen.

Leipzig zal het een tijdje moeten doen zonder zijn man-in-vorm. Poulsen scoorde in de laatste drie competitiewedstrijden, maar nu is de 27-jarige Deen out met een kuitblessure die hij opliep in de WK-kwalificatiematch tegen de Faeröer. Hij zal waarschijnlijk twee weken out zijn, schrijft BILD. Club Brugge en Leipzig strijden om de derde plaats in de groep, terwijl Club nog mag dromen van meer. Poulsen kwam nog niet tot scoren in de Champions League, maar gaf wel een assist tegen Manchester City.