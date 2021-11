Alderweireld beoordeelt situatie in Qatar: "Heel veel mensen hebben vooroordelen"

Toby Alderweireld voelt zich bijzonder goed thuis bij Al Duhail in Qatar. Ondanks veel protest gaat het WK volgend jaar er wel degelijk door.

Er was het voorbije jaar enorm veel te doen over het WK van volgend jaar in Qatar. Hier en daar werd zelfs geroepen om het WK te boycotten.

Alderweireld merkt dat het land enorm bezig is met het WK. "Qatar bouwt enorm veel nieuwe infrastructuur nu. Ik denk dat hier de meeste kranen ter wereld staan. Alles zal hier helemaal in orde zijn. Ook bij mij begint het te kriebelen om een WK te spelen in mijn nieuwe thuis", vertelt hij aan Sporza.

In Qatar is voetbal belangrijk voor de mensen. "De mensen hier zijn allemaal gek van voetbal. Dat willen de Qatarezen ook tonen aan de wereld. Ze volgen hier zelfs de Premier League op de voet."

Alderweireld heeft ook zijn mening over de verhalen die over Qatar de ronde doen. "Heel veel mensen hebben vooroordelen over het land. Het is een land in ontwikkeling, met een paar culturele voorschriften. Ook die vallen mee. Het gaat bijvoorbeeld over een lange broek dragen in het ziekenhuis. Wie ben ik om dat niet te doen als dat het voorschrift is? Natuurlijk ben ik niet blind voor wat er al eerder over Qatar geschreven is. Maar mijn ervaring hier is zeer positief."