Defensieve zorgen voor Manchester United

Vooral de defensie zorgt voor problemen. Cristiano Ronaldo en Bruno Fernandes kennen een goed seizoen, maar de verdedigende lijn is onstabiel. In de laatste 24 wedstrijden heeft Man Utd slechts twee keer de nul gehouden. Harry Maguire krijgt daarvoor heel veel kritiek.

Het helpt niet dat Raphaël Varane veel blessureleed heeft. De Franse international is een belangrijke schakel. Hij was er bij tegen Tottenham, de laatste clean sheet. Daarna viel hij opnieuw geblesseerd uit.

