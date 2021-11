Luis Suárez en Edinson Cavani zien bondscoach vertrekken

De 74-jarige trainer stond 181 wedstrijden aan het roer van Uruguay. Na vier opeenvolgende nederlagen in de kwalificatiecampagne besloot de Uruguayaanse voetbalbond om de legendarische bondscoach te ontslaan.

It’s over. Legendary Uruguayan manger Oscar Tabárez is no longer the head coach of the national team, official statement confirms. 🇺🇾 #Tabarez pic.twitter.com/IyE1qvwsqr