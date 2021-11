'Jonge speler in Argentinië doodgeslagen door politie'

"Gerechtigheid voor Lucas." Dat is de boodschap van heel wat Argentijnse voetballers na een erg onsmakelijk verhaal.

Lucas Gonzalez was een speler van Barracas Central in de Argentijnse tweede klasse, die woensdagavond heel wat slagen in het gezicht kreeg.

Onduidelijkheid

Aan die verwondingen is hij uiteindelijk ook overleden. De speler kwam woensdagavond met een aantal vrienden van training.

De omstandigheden zijn enorm onduidelijk. Mogelijk zou er een identiteitsverwisseling zijn geweest en werd hij door politie voor een crimineel aanzien.