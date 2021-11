Union SG krijgt nu zelfs aandacht van één van de grootste sportkranten van Spanje: "Het nieuwste wonder van Europa"

Het Spaanse Marca heeft een groot artikel gewijd aan... Union Saint-Gilloise. De Brusselse club die momenteel aan de leiding staat in onze vaderlandse competitie wekt verbazing op.

"Ten zuiden van Brussel vindt het nieuwste wonder van het Europese voetbal plaats”, schrijft Marca. “De verrassende koploper promoveerde na 48 jaar terug naar eerste klasse en staat met een bescheiden selectie op de eerste plek. Voor topteams Club Brugge, Racing Genk en het naburige Anderlecht. De twee aanvallers zijn topsterren. Deniz Undav heeft tien goals en acht assists. Dante Vanzeir scoorde negen keer en deelde vijf assists uit. Die laatste werd zopas opgeroepen door bondscoach Roberto Martínez en maakte zijn debuut tegen Wales.”

Vooral over de sfeer in het Dudenpark wordt er lovend gesproken. “Wat werkelijk uitzonderlijk is, is niet datgene óp het veld maar wel ernaast. Hoe het voetbal op de tribunes wordt beleefd. Fans van alle nationaliteiten en beroepen komen samen. Zonder beledigingen of gezangen tégen de rivaal. De tegenstander is mee te gast op een voetbalfeest."