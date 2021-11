Opvallende opvolger voor Ole Gunnar Solskjaer? Topcoach is bereid ontslag te nemen bij zijn huidige ploeg

Bij Manchester United zijn ze volop op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer het voorbije weekend. Er gaan heel wat namen rond, maar nu zou Mauricio Pochettino één van de topfavorieten zijn voor de job.

Opvallend, want Pochettino is de huidige trainer van het sterrenensemble van PSG. Toch zou Pochettino per direct ontslag willen nemen bij de ploeg van onder meer Lionel Messi en Kylian Mbappé om opnieuw in Engeland aan de slag te kunnen gaan.

Volgens The Daily Mail zou Pochettino namelijk niet gelukkig zijn in de Franse hoofdstad. Zijn familie woont nog steeds in Londen, terwijl hij zelf in een hotel zou verblijven. Afwachten dus of Manchester United Pochettino kan wegplukken bij PSG.