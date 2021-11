Aad de Mos maakt de rekening van Kompany: "De verpakking oogt heel mooi"

Anderlecht blijft zitten in de hoek waar de klappen vallen. Met het gelijkspel tegen KV Kortrijk schieten Kompany en co niet veel op.

Analist Aad de Mos ziet dan ook dat Anderlecht weggegleden is en al lang niet meer die topclub van vroeger is. “Anderlecht was een instituut. Verliezen, dat stond niet in hun woordenboek. Maar tegenwoordig is Anderlecht subtop in België. De verpakking oogt heel mooi, maar de inhoud is dat niet”, zegt de Mos aan Het Nieuwsblad.

Overdreven veel kan je Vincent Kompany niet verwijten, zo vindt de Mos. “Ik heb altijd gezegd: je moet respect hebben voor het vak. Je kan het beter rustig opbouwen en dan aan het grote werk beginnen. Het is een ervaringsvak, weet je. En ik begrijp dat Kompany een romanticus wil zijn, dat hij het voetbal van Pep Guardiola wil spelen.”

Dat werkt echter niet op het Lotto Park. “Maar daar heb je ook de spelers voor nodig. Bij Ajax zouden zijn ideeën misschien wél werken, omdat de spelers daar van een hoger niveau zijn.”