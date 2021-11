Verhaal van Union begint veel gelijkenissen te tonen met 1997: "Niemand kreeg privileges"

Union blijft in de Jupiler Pro League vriend en vijand verbazen. Is de stunt om de titel te pakken na dit weekend weer dichterbij gekomen, met zeven punten voorsprong op de rest?

Een klein ploegje dat de titel pakt in de Jupiler Pro League? Het zou zo maar kunnen voor nieuwkomer Union, al is de weg nog ontzettend lang.

Toch begint het verhaal meer en meer te lijken op hetgeen Eric Gerets in 1997 met Lierse wist te verwezenlijken, zo ziet ook Eric Van Meir.

Mazzu is voor de analist de reden van het mooi weer bij Union. “Ik zie heel veel raakpunten met Gerets, een warme mens die voor zijn spelers door het vuur gaat en heel dicht bij hen staat. Na elke wedstrijd zie je Mazzu het veld op lopen en zijn jongens één voor één omarmen. Die connectie is vitaal voor de motivatie”, zegt Van Meir in Het Nieuwsblad.

“Ik ben er zeker van dat, als hij iets zegt in de kleedkamer, iedereen ook luistert. Wij gingen in ons kampioenenjaar op maandagavond een pint drinken in Leuven. Dat was prima voor Gerets, zolang er dinsdagochtend maar keihard getraind werd. Niemand kreeg privileges.”