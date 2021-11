John van den Brom is niet van plan om alles door elkaar te halen voor de Europa League

Racing Genk draait vierkant en John van den Brom staat onder druk. Na de nederlaag tegen Beerschot wacht nu Dinamo Zagreb in de Europa League.

Na vier speeldagen telt Genk slechts vier punten in groep H, waarmee ze pas op de derde plaats staan. Als ze na Nieuwjaar nog in het toernooi in actie willen komen, zullen ze donderdag moeten winnen op het veld van Dinamo Zagreb. Dat wordt zeker geen eenvoudige opdracht, want de Kroaten kwamen in de heenmatch nog met 0-3 winnen in de Cegeka Arena.



"Ik ga niet alles door elkaar halen", is de Nederlander echter duidelijk bij Het Laatste Nieuws. "Het zou heel raar zijn om nu plots op een andere manier te gaan voetballen. Als speler zou ik dan het gevoel krijgen dat de staf niet meer weet wat ze aan het doen zijn. Wij moeten die jongens vertrouwen geven en dat doen we door steeds in een bepaalde formatie te voetballen, ongeacht de namen ik op het wedstrijdblad zal zetten."