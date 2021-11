OHL gaat vol voor de titel met twee nieuwe aanwinsten... in de ePro League

OH Leuven heeft met trots twee nieuwe esporters voorgesteld. Ze willen dit seizoen hun titel in de ePro League graag verlengen.

Met trots liet voetbalclub OH Leuven weten dat ze twee nieuwe esporters hebben aangetrokken. Ward Goethaert, een masterstudent Tandheelkunde aan de KUL zal de man worden die Leuven moet vertegenwoordigen in de ePro League. Jonas De Corte, een student Toegepaste Informatica, werd binnengehaald als reservespeler.

Vorig seizoen lukte het OH Leuven om in het eerste seizoen in de eerste klasse van de ePro League meteen de titel te pakken. Dit seizoen moet Ward Goethaert er dus voor zorgen dat die titel verlengd wordt. "Doorheen de jaren heb ik FIFA altijd kunnen combineren met studeren. Tot nu toe is dat altijd goed gelukt. Ik hoop me op beide vlakken zo goed mogelijk in te zetten", laat hij weten via de website van de club.