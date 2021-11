Portugal kent zijn eigen 'Operatie Zero' en viseert enkele grote namen in het voetbal

Corruptie is het Belgisch voetbal niet vreemd, maar nu is de bom losgebarsten in Portugal.

Woensdag hebben de autoriteiten er immers meer dan 20 huiszoekingen gedaan in het kader van Operatie Buitenspel, een grootschalig onderzoek naar belastingontduiking, fraude met sociale zekerheidsmiddelen en witwaspraktijken in het Portugese voetbal. De politie viel binnen bij onder meer eersteklassers Vitoria Guimarães en Sporting Braga, gewezen topvoetballer Deco (ex-Chelsea en -Barça) en Jorge Mendes, de supermakelaar van onder meer Cristiano Ronaldo, meldt The Guardian.



"Er heersen vermoedens van gesimuleerde deals tussen voetbalclubs en derde partijen, met het oog op het verbergen van arbeid die aangegeven had moeten worken, en het ontduiken van belastingen", liet de Portugese justitie weten in een statement. Het is al de tweede golf van huiszoekingen in het dossier, waarin ook enkele toptransfers geviseerd worden. Onder meer deals met James Rodriguez, Iker Casillas en Radamel Falcao zouden onderzocht worden, nadat gelekte documenten uit Football Leaks de bal aan het rollen brachten.