Antwerp komt met extra mededeling voor supporters in Frankfurt

Royal Antwerp FC speelt vanavond op bezoek bij Frankfurt. De club komt met een extra mededeling voor meegereisde supporters.

Er wordt aanbevolen dat fans van RAFC een ontmoetingsplek zoeken in de buurt van het centraal station van Frankfurt. Zo wordt aangeraden de “Willy-Brandt-Platz” te gebruiken, laat de club weten.

“Gisterenavond werd nog beslist dat onze uitsupporters vanop deze plek vrijblijvend gebruik kunnen maken van een trein (voorzien voor Antwerp supporters) richting het stadion om 18u. Reds die hiervoor kiezen zullen vanaf de ontmoetingsplek “Willy-Brandt-Platz” begeleid worden om 17u30 door de politie richting het treinstation”, klinkt het.

“Het bezitten van pyrotechnisch materiaal is zowel in de stad Frankfurt als in het stadion verboden. Supporters die in de stad Frankfurt gevat worden met pyrotechnisch materiaal, krijgen onmiddellijk een stadionverbod opgelegd vanwege de lokale politiediensten”, laat RAFC nog weten.