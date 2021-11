Belangrijke dag voor tientallen personen in zaak Propere Handen

Vandaag moet de rechtbank in Antwerpen oordelen over het memorandum van Dejan Veljkovic.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen buigt zich vandaag over de deal die Veljkovic met het gerecht wil sluiten.

Concreet komt het er op neer dat de rechters moeten nagaan of Veljkovic volledige en oprechte verklaringen heeft afgelegd en de straf in verhouding was. Hij riskeert vijf jaar cel met uitstel en een voorwaardelijke boete van 80.000 euro. Ook 4 miljoen euro opbrengsten worden verbeurdverklaard.

Als de KI van Antwerpen de deal aanvaardt, dan kunnen op basis van zijn verklaringen tientallen bestuurders, trainers, scheidsrechters en makelaars binnenkort doorverwezen worden naar de rechtbank.

Gebeurt de goedkeuring van de regeling niet, dan moet er een nieuwe deal gezocht wordt en zal dat weer een hele tijd duren.