Dreiging van Duitse hooligans en ook 'hulp voor de vrienden van Antwerp': spanning loopt op in Frankfurt

Het was heel lang rustig in Frankfurt, maar nu beginnen de spanningen toch op te lopen. De politie begeleidt de meeste Antwerp-fans van de kerstmarkt weg, want er was dreiging van Frankfurt-hooligans.

De Antwerp-fans liepen deze namiddag rustig op de kerstmarkt rond. Er werd gedronken en er waren amper clubkleuren te zien. Alles leek rustig tot de Duitse politie ineens aan een café stond waar er veel verzameld waren en hen omringde. Blijkbaar hadden ze gehoord van Frankfurt-hooligans die op weg waren naar datzelfde café. De spanningen beginnen hoog op te lopen en de politie is massaal aanwezig. Intussen zijn er ook berichten van Belgische en buitenlandse hooligans die naar Frankfurt zouden afzakken. De politie heeft intussen de kerstmarkt waar de Antwerp-fans verzamelden hermetisch afgesloten. Elke auto met Belgische nummerplaat wordt gecontroleerd en begeleid. Fans werden in bepaalde cafés zelfs alcohol geweigerd. Eerst was er een verzamelpunt aan de Willy-Brandt-Platz, maar dat bleek onmogelijk te organiseren. De politie hoopt het grootste deel van de fans nu gezamelijk met het openbaar vervoer naar het stadion te krijgen. Er is intussen wel wat sfeer in het centrum bij de Antwerp-fans, maar ze zijn wel omringd door honderden agenten, die het niet appreciëren gefilmd te worden. Voor en tijdens de heenmatch waren er ongeregeldheden in Antwerpen met Duitse supporters. Die vielen toen een Antwerp-café aan. De vrees voor nieuwe incidenten is groot. 25.11.2021 Europa League.

Tilburg🇳🇱 on way to Frankfurt🇩🇪 support friends from Antwerp🇧🇪 pic.twitter.com/GV0kVyXOwy — Defend Europe 𝕳ooligans (@hooligansnotred) November 25, 2021





