Lionel Messi bevestigt nog maar eens dat hij terug naar FC Barcelona wil

Lionel Messi leek de eerste maanden niet echt gelukkig bij PSG, maar daar is verandering in gekomen. Toch heeft hij maar één doel nog.

Lionel Messi en Parijs, het zal zeker geen grote liefde worden. Het leven in Frankrijk is helemaal anders dan in Spanje, zo liet hij weten aan Marca.

Maar de Argentijn heeft zich aangepast. Dat veel spelers Spaans spreken is alvast een pluspunt. Toch lijkt het maar een tijdelijke passage te worden bij PSG.

Messi laat aan de Spaanse sportkrant weten dat hij zich in vorm houdt voor het WK en daarna liever naar Spanje wil terugkeren.

“Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik graag naar Barça zou terugkeren, dat is mijn thuis, daar staat mijn huis, daar gaan we wonen.”