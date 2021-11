Radja being Radja: "In één keer, wedden?"

Antwerp staat vandaag voor een match die hun Europees seizoen nog ietwat kan goedmaken. De druk is groot, maar daar was bij Radja Nainggolan niets van te merken.

Nainggolan kwam woensdag als laatste uit de kleedkamer voor de laatste training. Vijf minuten ervoor liep hij nog op strandslippers rond. Radja ga je niet veranderen. Terwijl hij nog binnen was, hadden verschillende jonge spelers een doel gesteld. Nu moet u weten dat in het Deutsche Bank Park er een enorm videoblok in het midden van het stadion hangt. Ruw geschat op wel zo'n 30 meter hoogte.

De spelers probeerden dat te raken, maar niemand die zo hoog geraakte. Radja kwam, zag en... ging een weddenschap aan. "In één keer", riep hij. Waarop hij de bal pakte en perfect op het logo van het blok mikte. "Zeven keer hé!", riep hij de spelers toe. Wat hij zeven keer krijgt, daar hadden we het raden naar...