Ritchie steekt het mes tussen de tanden: "Vorig seizoen was het makkelijk, want ik wist waar ik ging spelen"

Antwerp moet vanavond met het mes tussen de tanden spelen. Laat ze dus maar een voorbeeld nemen aan Ritchie De Laet, die dit seizoen ook wat mindere matchen speelde, maar altijd zijn truitje nat maakte.

"Ik doe altijd mijn best", knikte De Laet. "Ja, ik heb dit seizoen een paar mindere matchen gespeeld, maar dat is voetbal. Het kan niet altijd top zijn. Maar hoe je er mee omgaat, is belangrijk."

Hoe Ritchie ermee omgaat? Door nog meer zijn best te doen. Al is het niet makkelijk om telkens van positie te veranderen. Tegenwoordig is hij rechtsback. "De toekomst voor mij? (lacht) Ik word 33 hé! Ik speel waar de coach me nodig heeft. Vorig seizoen was het makkelijk, want ik wist waar ik ging spelen en wat ik moest doen. Maar dit seizoen is er nog geen week geweest dat er niemand uitviel met een blessure ofzo. Dat maakt het moeilijker."

Maar Antwerp kan ook niet zonder zijn icoon. “Zolang ik op dat veld sta, maakt het voor mij niet veel uit op ­welke positie ik sta”, knipoogde hij.