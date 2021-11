John van den Brom (KRC Genk) treft Club Brugge twee keer in vier dagen tijd: "Thuis moeten we gewoon twee keer winnen van hen"

Zondag kruist Racing Genk de degens met Club Brugge in een topper tussen twee teams die op zoek zijn naar hun beste vorm. Na de recente één op zes tegen staartploegen Cercle Brugge en Beerschot voert John van den Brom de druk stevig op.

Na het competitieduel van zondag komt Club Brugge komende woensdag nog een keer op bezoek in de Cegeka Arena, in de 1/8ste finales van de Croky Cup. De belangen zijn voor beide topclubs dan ook erg groot. John van den Brom toonde zich vrijdag op de persbabbel alvast zelfzeker. "Thuis moeten wij gewoon twee keer winnen van Club Brugge. Mij interesseert het niet hoe Club het nu doet", vertelt Van den Brom aan HLN. "Wij zijn door ons eigen toedoen op achtervolgen aangewezen, dus moet je altijd winnen. Club Brugge heeft zijn problemen, maar die hebben wij ook. Donderdag (1-1 in Zagreb, nvdr) hebben we een eerste stap gezet, zondag de volgende."

Racing Genk is nog steeds in de running voor Europees voetbal na nieuwjaar. Toch had de kwalificatie al een feit moeten zijn, beseft ook John van den Brom. "We hebben het zelf niet in de hand of het Europa League of Conference League wordt. We moeten Dinamo niet groter maken dan ze zijn. Ik vind ze niet zo goed dit jaar. Maar dat geldt ook voor Rapid Wien... en eigenlijk ook voor ons."

Wie er donderdag niet bij was, was Paul Onuachu. In afwezigheid van de boomlange Nigeriaan kreeg Iké Ugbo zijn kans. De kersverse Canadese international bedankte met een fraai doelpunt. John van den Brom: "Het gaat beter met Paul, maar hij heeft nog niet getraind. Ik weet niet of hij morgen in staat zal zijn om te trainen. Is dat niet het geval, dan speelt hij zondag niet. Gelukkig blijft hij ook negatief testen."