Jordi Condom is héél duidelijk over iets bij Seraing: "Zo kan het echt niet verder, daarop trainen is echt te gevaarlijk"

Seraing trekt wel degelijk op winterstage, al weet je in coronatijden natuurlijk nooit helemaal zeker. Jordi Condom is alvast duidelijk.

"Ons trainingsveld staat vaak vol water en het is heel moeilijk om te trainen op ons synthetisch veld", aldus Jordi Condom op zijn persconferentie.

Winterstage

"We kunnen op deze manier niet verder doen. Het is veel te risicovol en ook niet goed met oog op blessures. We moeten hier oplossingen voor vinden."

Een beetje soelaas komt van de winterstage, van 4 tot 10 januari: "We moeten nog bekijken waar het zal worden gehouden. In Seraing blijven is zeker geen optie met ons veld. We moeten het nog bespreken."