Waasland-Beveren pakt de drie punten dankzij een ontketende Kevin Hoggas

Waasland-Beveren mag Kevin Hoggas bedanken met een loepzuivere hatrrick in de eerste helft. Mede dankzij hem won Waasland-Beveren vlot van Virton en blijft zo enige druk zetten op leider Westerlo.

De match begon erg spectaculairl! De bal belandde in minuut 2 na een redding van Jackers op de lat. Tom Reyners dreigde meteen aan de overkant. In de daaropvolgende corner klom Hoggas hoger dan iedereen en zo stond de 0-1 op het bord.

Het feest was nog niet gedaan voor Kevin Hoggas want hij maakte in de 13de minuut zijn tweede doelpunt van de avond. Aristote Nkaka kon tot tweemaal toe zijn penalty niet omzetten maar gelukkig was Kevin Hoggas daar. Zo maakte hij in de 43ste minuut zijn hattrick compleet. Virton kwam niet tot scoren in de eerste helft maar slaagde er wel in om 5 gele kaarten te pakken.

Virton ging op hetzelfde elan verder de tweede helft en dit resulteerde in een rode kaart voor Altin Kryeziu in de 58ste minuut. Gescoord werd er niet meer en zo besliste Waasland-Beveren in de eerste helft al de partij.

Dankzij deze overwinning blijft Waasland-Beveren in het spoor van leider Westerlo al bedraagt de kloof nog steeds 7 punten. Virton blijft laatste in 1B.