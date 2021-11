Ex-bondscoach fel tegen speler Club Brugge: "Een raar manneke met maniertjes"

Club Brugge en KRC Genk gaan er dit weekend vol tegenaan in een duel dat voor beiden erg belangrijk is.

Beide coaches staan onder de nodige druk na moeilijke weken en een moeilijk Europees parcours, nu staan ze twee keer in een week tegenover elkaar.

Eerst in competitie, daarna ook in de Beker van België. Jan Ceulemans en Aimé Anthuenis maakten hun dreamteam van beide ploegen samen.

Maniertjes

"Lang staat bij mij niet in het team op dit moment, ik geef de voorkeur aan Ito. Het is zo'n goede speler en die zou je dan niet zetten?", aldus Aimé Anthuenis in Het Nieuwsblad.

Fan van de Nederlandse winger is hij niet: "Het is een raar mannetje, met maniertjes", klinkt het fel over Noa Lang.