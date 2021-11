Gillet zit vanavond op de bank tegen ex-club Anderlecht: "We moeten toegeven dat het niet meer zoals vroeger is"

Guillaume Gillet zit vanavond op de bank tegen ex-club Anderlecht. Dit seizoen is zijn statuut bij de Carolo's veranderd. In ieder geval blijft het iets speciaals voor hem, want Anderlecht is toch de club waar hij het grootste deel van zijn carrière doorbracht.

"Het is moeilijk om vandaag over Anderlecht te praten, want ik kan me niet echt inleven. Het is niet de club die ik gekend heb. We zijn altijd nostalgisch over de periode waarin we speelden. Ik zie heel goed wat Vincent Kompany wil doen, maar heeft hij de tools om het te doen? Ik weet het niet, ik kan niet oordelen. Ik kan me voorstellen dat hij, net als onze coach, ook alles moet analyseren. Ik ken hem, hij is een zeer nauwgezet persoon, maar we moeten toegeven dat als we het over Anderlecht hebben, het niet meer is zoals vroeger", zegt de middenvelder in La Meuse.

De situatie verwondert Gillet nog altijd. "Het is niet normaal dat Anderlecht jarenlang niet tot de titelkandidaten behoort. Ik kan bij de start van het seizoen niet zeggen dat Anderlecht voor de titel zal spelen. En als ik als supporter moet spreken, is dat moeilijk. In mijn tijd begonnen we de play-offs op de eerste plaats om als derde te eindigen en het was een apocalyptisch seizoen. Nu zijn de supporters geduldiger. Ze hopen dat de club betere dagen zal beleven en onvermijdelijk zal dat ook terugkeren."